Öffnung noch offen : Freibadverein kämpft noch mit den Corona-Auflagen

Dingden Der Freibadverein Dingden arbeitet daran, die Badesaison nach den Corona-Beschränkungen einzuleiten, ist sich aber nicht sicher, die Auflagen auch erfüllen zu können. Freitagabend will der Vorstand eine endgültige Entscheidung treffen.

„Das wird für uns nicht einfach, dies umzusetzen“, sagte der Dingdener. Man sei als Ehrenamtler vor eine schwierige Situation gestellt. Freitagabend will der Vereinsvorstand in einer Telefonkonferenz endgültig entscheiden, ob die Öffnung in Vereinsregie stattfinden kann. Der Freibadverein besteht seit 20 Jahren und ist in jeder halben Saison Träger des Schwimmbads. Den weiteren Betrieb übernimmt stets die Stadt. Die geplante Jubiläumsfeier im Bad war bereits Opfer der Corona-Beschränkungen.