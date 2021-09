Nur die Hallenbäder bleiben geöffnet : Das Rheinbad in Wesel schließt für fast drei Jahre

Bäder-Chef Martin Christoph hofft, beim Tag der offenen Tür am Freitag zahlreiche Gäste begrüßen zu können. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Wegen des Wetters und der Corona-Regeln kamen zuletzt deutlich weniger Badegäste ins Freibad. Am Sonntag endet nun die mehr als durchwachsene Saison. Dann beginnen auch die Arbeiten am gut 40 Millionen Euro teuren Kombibad. Welche Folgen das hat.

Traditionell endet in Wesel die Freibadsaison am ersten Wochenende im September. Neun Monate später feiert das Rheinbad dann für gewöhnlich am Muttertag den Start in die nächste Saison. Doch wenn jetzt am Sonntag, 5. September, um 15 Uhr die letzten Badegäste das Rheinbad verlassen, werden sie frühestens im Frühjahr 2024 in das 26 Grad warme Wasser zurückkehren können. Denn im nächsten und übernächsten Jahr bleibt das schmucke Bad mit dem tollen Ausblick auf den Rhein geschlossen. Grund ist der Bau des neuen Hallenbades und der große Sauna. Zusammen mit dem Rheinbad bildet dieses Trio künftig das neue Kombibad, das zu einer neuen Attraktion Wesels werden dürfte. Denn die direkte Lage am Strom ist einfach einzigartig.

Viele, vor allem junge Leute, werden in der freibadlosen Zeit und bei entsprechendem Wetter zum Auesee gehen. Alternativ steht allen während der mehr als zweijährigen Bauzeit auch das Heubergbad zur Verfügung. „Also das ganze Jahr hindurch. Es wird also auch den kompletten Sommer über geöffnet haben“, erklärt Martin Christoph, der Geschäftsführer der Weseler Bäder GmbH. Sobald das Kombibad an den Start geht, wird nicht nur das in die Jahre gekommene Hallenbad im Heubergpark, sondern auch das Bislichbad an der Grundschule des Rheindorfes geschlossen. Pläne, was mit den beiden Hallenbädern passieren könnte, gibt es noch keine.

Info Am Freitag ist der Eintritt frei Eintritt Wer am Freitag, 3. September zum Tag der offenen Tür ins Rheinbad kommt, zahlt keinen Eintritt. Die Veranstaltung geht von 6 bis 20 Uhr. Informationen Wer möchte, kann sich sowohl über aktuelle Angebote im Heubergbad und der Heubergsauna als auch über das neue Kombibad informieren. Dazu stehen Tafeln bereit. Programm Am Tag der offenen Tür stehen auch verschiedene Aktionen auf dem Programm. Für die Frühschwimmer gibt es von 6 bis 8 Uhr Kaffee und Brötchen. Kinder können von 11 bis 19.30 Uhr „Enten“ angeln. Und um 11 und um 13 Uhr starten jeweils halbstündige Wassergymnastik-Schnupperkurse. Party Nachdem Bürgermeisterin Ulrike Westkamp alle Gäste um 14 Uhr begrüßt hat, lädt das Zephyrus-Discoteam von 14.30 bis 18.30 Uhr zu einer Pool-Party ein.

Aber es gibt einen Plan, was sich ab Montag, 6. September, im Umfeld des Freibades tun wird. „Wir werden zunächst einen Bauzaun errichten und ein großes Bauschild aufstellen, damit auch Ortsfremde wissen, was hier so alles passiert“, sagt Martin Christoph. Anschließend rollen die Bagger an, um unter anderem das ehemalige China-Restaurant Dynasty und den Technikbau des Freibades abzureißen. Der Restaurantpächter sei weggezogen und habe etwas Neues gefunden, erklärt der Bäder-Chef auf Anfrage. Der Minigolfplatz wird noch bis zum 26. September geöffnet sein. Dann wird auch er dem Abrissbagger weichen müssen. Die neue Anlage entsteht bekanntlich am Auesee.

Ob die bislang einkalkulierten 40 Millionen Euro für den Kombibad-Bau reichen werden, dazu kann Christoph nichts sagen. „Ich hoffe doch sehr. Zumal wird einen Puffer eingeplant haben“, sagt er. „Wir sind guter Dinge, wissen aber natürlich nicht mit Sicherheit, ob wir mit dem Geld hinkommen. Die Ausschreibung und die Angebote der Firmen werden es zeigen.“

So soll das Weseler Kombibad am Rhein – bestehend aus Freibad, Hallenbad und Saunalandschaft – einmal aussehen. Foto: Bäder Gmbh Foto: Städtische Bäder Wesel