Kommunalwahl : Frau des CDU-Parteichefs contra USD-Urgestein

In Dingden zieht die CDU an einem Strang. Foto: Christof Peters

Dingden Mit viel Schwung will der CDU-Ortsverband in den Kommunalwahlkampf starten. Jetzt wurden in einer Versammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsteil Dingden nominiert. Mit zwei Frauen und drei Männern geht die CDU an den Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Als neue Direktkandidatinnen treten Sandra Neß und Christin Hoffmann an. Besonders interessant ist dabei eine Personalie: Mit Sandra Neß, die in den sozialen Medien stark vertreten ist, tritt die Frau des CDU-Parteivorsitzenden Norbert Neß dort an, wo bisher der letzte Internet-Abstinenzler im Rat, Helmut Wisniewski von der USD, der Lokalmatador ist. Sie will den Wahlkreis für die CDU zurückholen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Wigger, Bernhard Boland und Johannes Bauhaus treten wieder an.

CDU-Ortsverbandsvorsitzender Bernhard Borgers blickte zu Beginn der Versammlung in der Gaststätte Hoffmann auf die sechseinhalbjährige Ratsperiode zurück. „Die CDU hat immer das Umfeld genau betrachtet und das Machbare geprüft“, sagte der Vorsitzende. „Pragmatische Entscheidungen gehen vor Ideologie.“ So habe die CDU sich bei der Sachsenstraße im Sinne der Anlieger eingesetzt. Auch bei der weiteren Ortsentwicklung oder Überlegungen zur Nutzung der ehemaligen Hauptschule gelte es, den dörflichen Charakter zu erhalten. „Der Umzug der Grundschule mitten aus dem Dorf ist keine vernünftige Option.“ In der neuen Ratsperiode werde die CDU an der Erschließung neuer Baugebiete rechts und links der Krechtinger Straße arbeiten sowie die östliche Ortserschließung am Bokern thematisieren. Hier hat die CDU einen Kreisverkehr bereits vorgeschlagen.

Bei den Kandidaten für den Stadtrat steht ein Generationswechsel bevor: Nachdem der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Genterzewsky in der laufenden Wahlperiode verstorben war, übernahm nun Christin Hoffmann seinen Wahlbezirk neun (Nordbrock und Berg). Die 37-Jährige gehört dem Stadtrat bereits als Nachrückerin an. Bei der letzten Kommunalwahl war sie Ersatzkandidatin. Sandra Neß ist die neue Kandidatin im Wahlkreis acht (Dingden-Ost), den die CDU bei den letzten Kommunalwahlen nicht direkt gewinnen konnte. Die 47-jährige Mutter von zwei Kindern lebt seit 2003 in Hamminkeln, ist 2016 nach Dingden gezogen und stammt aus Wesel. Die Ratsmitglieder Johannes Bauhaus (Wahlkreis fünf, Lankern), Dieter Wigger (Wahlkreis sechs, Dingden-West) und Bernhard Boland (Wahlkreis sieben, Dingden-Süd) treten in ihren bisherigen Bezirken wieder an. Ersatzkandidaten sind Hermann-Josef Görkes, Christof Peters, Christoph Loskamp, Bernhard Borgers und Ulrich Erens.

„Mit der Mischung aus erfahrenen und neuen Kandidatinnen und Kandidaten wollen wir alle Direktmandate in Dingden gewinnen“, kündigte Vorsitzender Bernhard Borgers an.

(thh)