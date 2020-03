Frau wird abgeführt : Gewaltsamer Streit in Wesel endet mit Polizeieinsatz

Wesel In Wesel hat es am späten Donnerstagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Es soll einen Streit im häuslichen Umfeld gegeben haben. Eine Frau wurde abgeführt.

Zu einem gewaltsamen Streit im familiären Umfeld ist es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Weseler Innenstadt an der Honnerbachstraße gekommen. Dabei soll auch eine Waffe im Spiel gewesen sein. Der Tatort liegt zwischen Hansaring und Marien-Hospital. Zeugen berichten, dass es einen Streit zwischen ein Paar gegeben haben soll. Ein Mann soll in Lebensgefahr schweben, hieß es nach ersten Angaben aus dem Umfeld. Die Polizei will den Vorgang in Kürze in einer Pressemitteilung näher erklären. Sie bestätigte auf Anfrage, dass es vor Ort einen Polizeieinsatz gegeben hat. Zuständig ist die Polizei in Duisburg, zu deren Aufgabenfeld auch die Tötungsdelikte im Kreis Wesel gehören.