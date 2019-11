An der Promenade : Französin spendet Bank am Rhein in Erinnerung an Vater

Wesel Rainer Ewersbach verstarb in diesem Jahr. Er war Steuermann auf dem Rhein und „Weselaner Jung“. Seine Tochter erinnert nun mit einer Bank an den Vater.

An der Rheinpromenade in Wesel gibt es dank einer Bankspende einen neuen Platz zum Verweilen. Lorinda Ewersbach hat der Stadt Wesel eine Sitzbank gespendet. Die Bank wurde vor einigen Wochen am Steiger an der Rheinpromenade aufgestellt. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) dankte nun der Spenderin. „Für viele Menschen ist die Rheinpromenade ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Die Bank von Lorinda Ewersbach bereichert die – auch bei Touristen – sehr beliebte Rheinpromenade mit ihrer besonderen Atmosphäre“, sagt die Bürgermeisterin.

Die Sitzbank wurde in liebevoller Erinnerung an den verstorbenen Vater von Lorinda Ewersbach gespendet. Ihr Vater, Rainer Ewersbach (geb. 1942), verstarb in diesem Jahr. Er war Steuermann auf dem Rhein und „Weselaner Jung“ – so steht es auf der an der Bank angebrachten Plakette. In seiner Freizeit ging er gerne mit seinen Kindern an die Stelle, wo heute die Bank steht. Dabei erklärte er ihnen die unterschiedlichen Schiffe, die an ihnen vorbei schipperten. Lorinda Ewersbach lebt aktuell in Frankreich. Für sie ist es eine „Herzenssache“, der Stadt Wesel an jenem Ort eine Bank zu spenden. Die Bank besteht aus hochwertigem Metall. Das Muster entspricht weiteren Bänken an der Rheinpromenade.