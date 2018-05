Wesel: Fragen an Burkhard Landers

Fragen an Burkhard Landers

Wesel 1. Womit macht man Sie glücklich?Ein Frühlings- oder Sommerabend auf der Terrasse mit meiner Frau, meinen Töchtern, mit guten Freunden und mit einem Glas Wein, Brot und Käse.

2. Wenn Sie die nächsten 24 Stunden komplett frei hätten, was würden Sie unternehmen?

Einen Ausflug machen - nicht allein. Etwas Kultur, vielleicht ein Museum, was schon lange auf der Liste steht und wofür nie die Zeit reichte, kombiniert mit einem Stadtbummel und zum Abschluss ein schönes Abendessen.

3. Was war die beste Party, die Sie je besucht haben?

4. Schon mal was wirklich Verbotenes gemacht - und was war es?

Bewusst und vorsätzlich zum Schaden anderer? Ich hoffe nicht. Und in den anderen Fällen: "Es irrt der Mensch, solang er strebt", sagt Faust.

6. An was glauben Sie?

Im Kino noch nie, auf dem Sofa zu Hause schon. Wer kann bei Watership Down schon gelassen bleiben!?

In die Küche zum Kochen. 9. Was bedeutet Ihnen Mode?

10. Mit wem lachen Sie am liebsten und worüber?

Tonhalle Düsseldorf: das National Philharmonic Orchestra Washington mit Lang Lang am Klavier.

12. In welcher Stadt würden Sie lieber leben als hier?

Nirgendwo anders. Hier ist meine Heimat mit allem, was mir an Heimat wichtig ist. 13. Wenn Sie entscheiden dürften, wer sollte nächster Fußball-Bundesligameister werden?

Schalke natürlich, was für eine Frage.... 14. Was ist das größte Geschenk, das Sie je erhalten haben?

15. Was machen Sie bei Regen?

Das, was ich sonst auch mache, vielleicht nicht gerade Rasenmähen. 16. Wenn Sie ein Tier wären, welches wäre das?

Ein Greifvogel: die Freiheit des Fliegens, der souveräne Blick von oben, das entschlossene Zupacken, die Wehrhaftigkeit. 17. Was können Sie am besten kochen?

19. Was ist Ihr Traumland?

Kommt darauf an: für Urlaub - Italien; für das Leben - hier bei uns. 20. Welche historische Figur wären Sie gerne gewesen?

Die Antwort lasse ich aus. Das kann nur in Selbstüberschätzung enden. 21. Was machen Sie in zehn Jahren?