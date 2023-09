Fotos Stabhochsprung am Dom sowie Kultur- und Schlemmerfest in Wesel

Am Wochenende war die Weseler Innenstadt gut gefüllt. Denn das Stadtfest Kultur-Genuss-Kultur lockte Tausende zum Schlemmerfest am Berliner Tor, in die Fußgängerzone und zum Großen Markt. Dort war die Premiere des Domspringens das Highlight. Bei hochsommerlichen Temperaturen zeigten die jungen Sportlerinnen und Sportler hervorragende Leistungen und bekamen im Schatten des mächtigen Willibrordi-Doms viel Beifall.