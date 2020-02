Siegerehrung in Düsseldorf : Foto eines Brüners gewinnt bei NRW-Wettbewerb

Dieses Foto eines real existierenden Ortsschildes von Suderwick/Dinxperlo reichte der Brüner Horst Zellmann ein. Foto: Horst Zellmann

Brünen/Düsseldorf Der Brüner Hobbyfotograf Horst Zellmann hat von einem Ortsschild in Bocholt ein Foto gemacht, das jetzt von einer Jury ausgezeichnet wurde.

Der Brüner Horst Zellmann hat einen Fotopreis zum Thema Benelux-Raum gewonnen. Zur Auszeichnung wurde der 53-jährige Hobbyfotograf nun in die Düsseldorfer Staatskanzlei eingeladen. Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner würdigte dort die Sieger. Zellmann reichte sein Motiv eines gemeinsamen Ortsschildes von Suderwick und Dinxperlo ein. „Das Schild symbolisiert für mich gut die Idee vom geeinten Europa“, sagte Zellmann. Er habe Verwandte in Suderwick. Bei einem Besuch in dem Bocholter Ortsteil sei ihm die Idee gekommen, das Schild zu fotografieren und beim Wettbewerb einzureichen.

Unter dem Motto „Was uns verbindet“ widmete sich der Fotowettbewerb der Vielfalt der Beziehungen zwischen den Beneluxländern und Nordrhein-Westfalen. In wirtschaftlichen, touristischen, logistischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen gibt es seit vielen Jahren eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner sagte: „Die Bilder porträtieren unser enges Verhältnis im größten grenzüberschreitenden Lebens- und Wirtschaftsraum Europas: unsere gemeinsame Verpflichtung aus der Geschichte, unsere gemeinsame Gegenwart im Zusammenleben und unsere gemeinsame Zukunft in der Europäischen Union.“

Aus rund 200 Bildeinreichungen wählte eine Jury zehn Siegerfotos aus. Der erste Platz wird mit 1500 Euro, zwei zweite Plätze werden mit je 750 Euro und die Plätze vier bis zehn jeweils mit 100 Euro prämiert. Die Fotografinnen und Fotografen auf den Plätzen vier bis zehn kommen aus Essen, Brünen, Monschau, Mülheim an der Ruhr, Münster, Oberhausen und Simmerath. Mit dem Foto „Europa heute – Kinder statt Krieg“, das ein Kind in der Gedenkstätte im belgischen Ypern zeigt, belegte Joana Schilling aus Ratingen den ersten Platz. Zwei zweite Plätze gingen an die Bilder „Het Gouvernement“ von Cornelia Müller aus Essen und „Das Leben ist schön“ von Güvendik Demirhan aus Lünen.