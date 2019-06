Forderung der WfW : Kiesgruben sollten wieder verfüllt werden

Blick auf die Abgrabung im Pettenkaul in Ginderich. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Die Fraktion „Wir für Wesel“ im Kommunalparlament fordert von der Kiesindustrie neue Konzepte für die Verfüllung von ausgebaggerten Flächen.

„Gesellschaftlich wird die Kiesindustrie nur den Bestand an Kiesflächen erhalten können, wenn ein Verfüllkonzept der Kiesindustrie erstellt wird“, sagt Thomas Moll, Fraktionschef der WfW. „Die ausgekiesten Flächen müssen wiederverfüllt werden und der Allgemeinheit im Ursprungszustand wieder übergeben werden.“ Dann werde auch die Zustimmung der Bevölkerung zu den Abgrabungen wieder wachsen, sagte Moll. Er sehe die Gefahr, dass die Baggerlöcher jede weitere Entwicklung bremsen. Zwei Abbaugebiete nennt Moll, die aus Sicht der WfW noch realistisch sind: eine Erweiterung der Auskiesung im Pettenkaul in Ginderich, dazu möglicherweise neue Abgrabungsmöglichkeiten in Bislich-Vahnum im Bereich des heutigen Deiches.