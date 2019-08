Geschäft geplatzt : For Farmers sagt Invest in Stadthafen Wesel ab

Stadthafen in Wesel: Wer siedelt sich jetzt auf der Freifläche an? Foto: Sebastian Peters

Wesel/Haffen Die Ansiedlung des Haffener Unternehmens For Farmers Thesing in Wesel ist geplatzt. Der Mehrheitsgesellschafter For Farmers BV erteilte dem Invest keine Genehmigung. Ein Grund: die Entwicklung des Marktes

Das sind zunächst keine guten Nachrichten für den Hafenbetreiber Delta-Port in Wesel. Entgegen der Erwartung wird der Haffener Futtermittelhersteller For Farmers Thesing doch keine Fabrik im Weseler Hafen errichten. Der Aufsichtsrat des börsennotierten niederländischen Konzerns For Farmers BV, Mehrheitsgesellschafter von Thesing, erteilte keine Genehmigung. Die derzeitige Marktsituation und wirtschaftliche Kennzahlen sprächen dagegen. Die gegenwärtige Debatte um die Tierhaltung oder die Güllemittelverordnung sorgen bei den Landwirten und den Industriezweigen im Hintergrund für größere Unsicherheit. Die Niederländer waren in Sorge, dass die Kapazität von Wesel nicht benötigt wird.

Dabei waren die Perspektiven, die beide Unternehmen vor einem Jahr noch präsentiert hatten, eigentlich gut. Im Juli 2018 hatte sich For Farmers Thesing das Grundstück des ehemaligen RWZ-Geländes reserviert. Es gilt als das Filetstück im Hafen, mit Bahnanschluss, Lkw-Anschluss und Schiffsanschluss. „Hier ist wirklich trimodaler Umschlag möglich“, sagte Hafenchef Andreas Stolte. Attraktiv war das Areal deshalb für das Unternehmen, das in Haffen, 16 Kilometer von Wesel entfernt, Rinderfutter, Schweinefutter und Geflügelfutter produziert. In der Kreisstadt Wesel sollte die Rinderfutterproduktion erfolgen – dafür ist etwa Mais nötig, der aus den Niederlanden angeschifft werden sollte. Das Invest in Wesel sollte also zum Wachstumskurs von ForFarmers beitragen. Der zu unterzeichnende Ansiedlungsvertrag stand aber noch unter dem Vorbehalt, dass der Aufsichtsrat von ForFarmers BV bis September 2019 dem Abschluss des Erbbaurechtsvertrags zustimmt.

Info Bleibt es bei drei Futterarten in Haffen? Pläne Auch eine Spezialisierung im Bereich Futtermittel könnte kommen. Bisher bedient Haffen noch alle drei Tierarten: Schwein, Rind und Geflügel. 850 Tonnen Tierfutter werden täglich in Haffen produziert, 24 Tonnen fasst ein Lkw. Futterarten Für Haffen stellt sich die Frage, ob an diesem Standort noch Schweinefutter produziert werden muss. Dies ist eine der Zukunftsfragen bei For Farmers.

In einer Pressekonferenz erklärten am Mittwoch Marie-Christine Thesing von For Farmers Thesing und Hafenchef Andreas Stolte die Hintergründe des geplatzten Geschäfts. Es seien gute und vertrauensvolle Gespräche gewesen. Beide Akteure äußerten ihr Bedauern darüber, dass es doch nicht zur Ansiedlung auf der 1,2 Hektar-Fläche am Rhein kommt. „Aus Haffener Sicht ist das sehr schade“, sagte Thesing. Stolte gab sich zuversichtlich, dass die Fläche neu vermarktet wird. Einen Plan B habe er noch nicht in der Tasche. Interessenten im Bereich Schüttgutumschlag gebe es bereits. Andreas Stolte erwähnte in diesem Kontext auch die generell starken Zahlen des Stadthafens. Von Januar bis Juli 2019 seien 880.000 Tonnen umgeschlagen worden, 300.000 Tonnen mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auf anderem Wege kommen der Stadthafen von Delta-Port und For Farmers Thesing vielleicht dennoch ins Geschäft. Bisher läuft der Schiffstransport von Futterrohstoffen für For Farmers Thesing noch über den Hafen in Reesereyland. Dort läuft die Genehmigung aber nur noch bis Ende 2021. Nun prüft das Unternehmen, ob diese Kapazitäten nach Wesel verlagert werden können. Die Lkw könnten also bald seltener durch Haffens Ortsmitte fahren, dafür in Richtung Wesel.

Die fertig produzierten Futtermittel gehen dann an die Landwirte am Niederrhein und im Münsterland. „Die Bedienung des Heimatmarktes Niederrhein und Münsterland mit Futtermittel für die Viehhaltung soll nachhaltig organisiert werden. Daher wird das Binnenschiff als umweltfreundlicher Verkehrsträger weiterhin eingesetzt“, sagte Marie-Christine Thesing. Auf Lkw im Fernverkehr solle möglichst verzichtet werden

