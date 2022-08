Das sind die Pläne für die Fontanestraße in Schermbeck : Verwaltung will Wohneinheiten auf altem Spielplatz bauen

Verwaltung will Wohneinheiten auf altem Spielplatz bauen

Das sind die Pläne für die Fontanestraße in Schermbeck

Der Bereich des ehemaligen Spielplatzes an der Fontanestraße in Schermbeck soll künftig eine Wohnbebauung erhalten. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Seit 2012 liegt das über 600 Quadratmeter große Grundstück brach, nun deutet sich eine Lösung an. Der Planungsausschuss der Gemeinde Schermbeck berät am Mittwoch über eine nötige Änderung des Bebauungsplanes.

Im Sommer 2012 wurde der Spielplatz an der Fontanestraße geschlossen. Die Doppelschaukel, die Vierersitzwippe und das Einpunktfederwipptier wurden zu andern Spielplätzen im Gemeindegebiet gebracht. Nun könnten auf dem Areal neue Wohneinheiten entstehen. „Aufgrund der starken Nachfrage nach bezahlbaren Wohnbaugrundstücken wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dieses Grundstück einer wohnbaulichen Nutzung zuzuführen“, teilt der Bauamtsmitarbeiter Hans-Jürgen Schmeing mit. Mit einer Bebauung des 611 Quadratmeter großen Grundstücks befasst sich der Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss in seiner nächsten Sitzung, die am Mittwoch, 17. August, um 16 Uhr im Begegnungszentrum des Rathauses beginnt.