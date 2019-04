Mehrhooger Konzert : Folkrock vom Feinsten in Mehrhoog

Bei der Premiere von „Kultur im Grünen“ sorgten Geoff Blondell (l.) und Toto Kaluza mit Gitarrenklängen und Gesang für beste Stimmung beim relativ kleinen Publikum. Foto: Markus Joosten

Mehrhoog Das Duo Kaluza und Blondell begeisterte beim Auftakt der Reihe „Kultur im Grünen“ in der Begegnungsstätte Mehrhoog.

Es sind leider nur knapp 20 Zuhörer, die ihren Weg in die Begegnungsstätte Mehrhoog gefunden haben. Leider, weil die beiden Musiker Toto Kaluza und Geoff Blondell durchaus ein größeres Publikum verdient gehabt hätten. „Wir sind guter Dinge, dass sich die Reihe hier etabliert“, sagt Veranstalter Hilmar Schulz vom Büro Klanghelden, das die Kulturreihe nach Mehrhoog gebracht hat. Er hofft auf mehr Publikum bei den nächsten Veranstaltungen. Kaluza und Blondell geben aber trotzdem auf der Bühne alles, um ihr Publikum bestens zu unterhalten.

Und das gelingt. Denn die beiden Folkrocker nehmen ihr Publikum vom ersten Stück an mit. Hier fordert Toto Kaluza das Publikum beim Stück „Horse with no name“ der amerikanischen Folk-Rock-Band America direkt zum Mitsingen des Schlussteils des Refrains auf, der nur aus einer Melodie mit einem „La, la, la“ besteht. Und die Zuhörer machen direkt mit. Kaluza, der mit Sonnenbrille und Westernhut auf der Bühne Platz genommen hat, ist begeistert.

Begeistert sind dann auch die Zuhörer von dem, was die beiden Musiker mit Gitarren und ihren Singstimmen abliefern. Schon für eine kurze A-Cappella-Version von „All about the bass“, im Original von Meghan Trainor, bei dem die beiden Musiker zeigen, wie tief sie mit ihren Singstimmen kommen, gibt es Applaus von den Gästen. Dann begeistert Geoff Blondell mit seinem Fingerpicking auf der Gitarre und kleinen Gitarrensoli das Publikum, während Toto Kaluza für die Begleitung sorgt und mit seiner ausgefallenen, rauen Singstimme die Zuhörer begeistert.

In dieser Besetzung gibt es dann Stücke wie „May you never“ von John Martyn zu hören, oder von Bob Dylan selbst geschriebene oder mitverfasste Stücke wie „Waggon Wheel“ oder „It ain’t me babe“. Dabei überzeugt die Mischung aus virtuellem Fingerpicking und gefühlvollem, rauen Gesang, wobei auch Geoff Blondell in den meisten Refrains seine warme Stimme zu Gehör bringt und für seine Soli teilweise Szenenapplaus von den Zuhörern bekommt.

Dabei haben die beiden Musiker neben Coversongs auch Eigenkompositionen im Gepäck, die den Coversongs in nichts nachstehen. Für Jubelrufe sorgt allerdings ihre sehr langsame Version des Stücks „Sound of Silence“. Mit gefühlvollem Gesang und mit tollem Gitarrenspiel überzeugen die beiden Musiker hier das Publikum. „Wir sind die ersten, die das so langsam gespielt haben. Einfach, weil wir nicht schneller konnten“, sagt Toto Kaluza mit Verweis auf eine ähnliche Version des Stückes. Nur einer der vielen Sprüche, mit denen der Gitarrist und Sänger das Publikum zum Lachen bringt.

(fla)