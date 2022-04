Folgen des Ukraine-Krieges in Hamminkeln : Bürgermeister möchte viel Gas einsparen

Es wird am Ventil gedreht: Bürgermeister Bernd Romanski möchte bis zum 30 April das Ziel erreichen, 20 Prozent der Wärmeenergie im Rathaus einzusparen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hamminkeln In den Büros des Rathauses ist es aktuell kühler, denn Bernd Romanski möchte weniger Gas verbrauchen und somit auch die Heizkosten senken. Die Ziele sind ehrgeizig und fußen auf einer ungewöhnlichen Wette. Was dahintersteckt.

Von Thomas Hesse

Manchmal mag die Stimmung im Hamminkelner Rathaus ja unterkühlt sein. Doch immerhin regelt die Heizung, das niemand frieren muss. Was wiederum Energie kostet. Deshalb gilt jetzt die Wette, dass selbst Rathausbeamte ihr gutgewärmtes Dasein herunterregeln können. Das liegt daran, dass Bürgermeister Bernd Romanski unter die Wettspieler gegangen ist. Der Chef im Rathaus hat mit dem Vorsitzenden des Klimabeirats, Professor Viktor Grinewitschus, um ein 50-Liter-Fass Bier gewettet. Ab sofort gilt noch bis zum Ende der Heizperiode am 30. April, 20 Prozent der Wärmeenergie im Rathaus zu sparen.

Im Zuge der Uhu-Challenge, „Uhu“ ist dabei die Abkürzung für „Unter Hundert“, möchte der Rathauschef auf einen Verbrauch von unter hundert Kilowattstunden kommen. Im Moment verbraucht man 120 Kilowattstunden für ein Grad Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur pro Tag. Diese Kenngröße ist ein von der Witterung unabhängiger Verbrauchsindikator. Das Vorhaben ist durchaus ambitioniert.

Info Mutiger Dreh am Thermostatventil Das Versprechen „Schaffen wir das, fließt der Gerstensaft zum Betriebsfest.“ Der Wettbewerbsverlauf „Ich werde Sie bis dahin jeden Tag mit den entsprechenden Ergebnissen unserer Challenge auf dem Laufenden halten, damit Sie wissen, wo wir stehen.“ Für Energiesparfüchse „Wer mutig ist, dreht abends das Thermostatventil an seinem Arbeitsplatz auf eins, am Wochenende reicht auch die Frostsicherung (Sternchen), bei Urlaub reicht ebenfalls die Frostsicherung, der normale Tageswert sollte drei nicht übersteigen.“ Und das Thema Stoßlüftung sei ja bekannt.

In Wirklichkeit will Romanski die ohnehin laufende Heizungsoptimierung im Rathaus voranbringen, weshalb er seiner spielerischen Natur freien Lauf gelassen hat und nun die „Lieben Kolleginnen und Kollegen“ per Rundschreiben ins gemeinsame Boot der Energiesparer holen will. Der Bürgermeister hat spürbar am Heizungsventil gedreht, so viel ist sicher. Denn sein Rundschreiben beginnt so: „Die meisten haben es gemerkt, am vergangenen Montagmorgen war es in einigen Büros recht kühl. Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen versuchen die lieben Kollegen des Gebäudemanagements den Energieverbrauch zu reduzieren und optimieren zurzeit die Einstellungen unserer Heizungsanlage im Rathaus. Im weiteren Verlauf dieser Maßnahme wird sicherlich in der weiteren Feineinstellung die Kommunikation noch etwas kollegialer werden.“

Auch das Hallenbad Hamminkeln ist Teil seines Gasplans. Es wird am 30. April außer Betrieb gehen, den Schwimmfreunden bleibt dann nur das Freibad Dingden. Was in den demnächst vier geschlossenen Monaten verbraucht würde, könnte elf bis 15 Einfamilienhäuser für ein Jahr versorgen.

Romanski will so Zeichen setzen, weil er insgesamt „hochalarmiert“ ist. Der Großteil der deutschen Gasspeicher gehöre Gazprom. Eine Debatte, in der Romanski die klare Botschaft sendet: „Ich bin absolut gegen ein Embargo, das würde die deutsche Industrie massiv treffen. Niemand kann sich hohe Arbeitslosigkeit und einen Wirtschaftseinbruch wünschen.“ Er fürchte auch die Tatsache, dass bei einem Lieferstopp der Druckverlust in den Pipelines und Gasleitungen die Phase des Wiederanfahrens in Deutschland noch weiter lahmlegt. Jede Anlage, jeder Haushalt müsse anschließend einzeln wieder in Fahrt gebracht werden. „Man muss Vernunft walten lassen und sich der Risiken eines Embargos bewusst machen“, sagt Romanski.

Und weiter: „Es geht natürlich um das Einsparen fossiler Energie (hier Gas), mit der das Rathaus geheizt wird, zum einen ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz, aber im Moment noch wichtiger, unsere eigenen Gasvorräte zu schonen und damit kurzfristig weniger abhängig von russischem Gas zu werden.“ Die Folgen des großen politischen Ukraine-Konfliktes macht also nicht Halt vor Hamminkeln. Auch der Energieverbrauch im Rathaus ist so gesehen ein Teil der „großen gesellschaftlichen Herausforderung und hierbei wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen“.

Um noch in dieser Heizperiode das 20-Prozent-Ziel zu erreichen, müssen die Teamplayer vorangehen. „Dazu ist eine gute Zusammenarbeit von uns allen sehr wichtig. Nur in Kombination aus technischer Optimierung und Gewohnheitsveränderungen ist dieses Ziel zu schaffen“, schreibt Bernd Romanski. Und er ruft zur Aktion auf, an der sich alle Mitarbeiter beteiligen können.