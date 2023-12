25.000 Euro für Hamminkeln Schloss Ringenberg erhält Förderpreis für die Kultur

„Das gemeinsam erarbeitete Gesamtkonzept Kulturelle Bildung ist dabei ein enorm wichtiger Baustein, um die kulturelle Vielfalt in Hamminkeln zu entwickeln und gemeinsam zu fördern“, sagte der Bürgermeister. Es lege den Grundstein dafür, dass „die Menschen unserer Stadt die Möglichkeit haben, an kulturellen Angeboten zu partizipieren, unabhängig von Alter, Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten“. Er verwies auch auf die Zusammenarbeit mit Schulen, Verein und Künstlern – gerade letzterer Aspekt betrifft auch Schloss Ringenberg. Er verwies auch auf das Angebot von Stadtbücherei, Musikschule und Aktionen wie den „Kulturrucksack“. Auch eine Veranstaltungs-App und Kultur an Schulen gehören zum Gesamtpaket. „Wer mit 15 Jahren nicht ins Theater geht, tut das auch mit 30 Jahren nicht“, meinte Romanski. Kinder und Jugendliche müssten die Fähigkeit entwickeln, sich zu orientieren in „einer Welt, die immer digitaler wird, und in der sich die Frage stellt, was ist real und was Fiktion“.