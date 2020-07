Kostenpflichtiger Inhalt: Absturz eines Kleinflugzeuges in Wesel : Pilot stammt aus Hattingen

Ein Sachverständiger prüft die Statik des stark beschädigten Mehrfamilienhauses. Die Bewohner sind bei Verwandten untergekommen oder leben vorübergend im Hotel. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Der Pilot des Ultraleichtfliegers, der am Samstag in Wesel in ein Mehrfamilienhaus stürzte, kommt aus Hattingen. Daran hat die Staatsanwaltschaft Duisburg keine Zweifel. Welcher Fehler in der Technik genau zu dem Unglück führte, wird jetzt untersucht.