Helferandrang in Flüren : Überwältigende Spendensammlung nach Flugzeugabsturz

Helferandrang in Flüren

Flüren Für die zweijährige Überlebende der Tragödie von Lackhausen wurde viel gegeben. Unter anderem hat die Aktion „Wir helfen Kindern weltweit“ von der Grav-Insel eine fünfjährige finanzielle Unterstützung für das Mädchen zugesichert.

Der Andrang an der Marsstraße in Flüren ist groß, die Resonanz auf die Spendenaktion für alle Helfer überwältigend. Zahlreiche Weseler sind am Sonntag dem Spendenaufruf für das überlebende zweijährige Mädchen des Flugzeugabsturzes von Lackhausen gefolgt. „In der ersten halben Stunde haben uns schon 20 bis 25 Leute besucht“, berichtet Presbyterin Manuela van Kampen.