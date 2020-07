Flugzeugunglück in Wesel : Alle Opfer des Absturzes sind identifiziert

Wesel Alle drei Opfer des Flugzeugabsturzes in Wesel konnten zweifelsfrei zugeordnet werden. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Auch über die Herkunft der Piloten gibt es neue Erkenntnisse.

Die drei Menschen, die nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges am Samstag auf ein Mehrfamilienhaus in Wesel ums Leben gekommen waren, gelten jetzt alle als zweifelsfrei identifiziert. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Kreispolizeibehörde Wesel am Donnerstagmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.