Hamburgerin begeistert in der Christuskirche : Ovationen für Inga Rumpf in Flüren

Flüren In der bestens gefüllten Christuskirche feierte das Publikum die Hamburger Künstlerin und deren Band, die deutsche Musikgeschichte geschrieben haben.

In der Evangelischen Christuskirche in Flüren war vom ersten Mitklatscher im ersten Lied an klar, wie dieser außergewöhnliche Konzertabend enden würde. Mit Ovationen und zwei Zugaben und einer Referenz an Inga Rumpf, die zuvor mit einer Vielzahl von Songs fast nur aus eigener Feder ihren Kosmos aus Blues, Jazz und souligen Nummern präsentiert hatte.

Das passt, denn wo die Hamburgerin auch auftritt, wird die alte Geschichte der legendären Blues- und Rocksängerin ausgepackt. City Preachers, Frumpy, Atlantis – so hießen die wichtigsten Formationen der Sängerin in den Jahren 1965 bis 1978. Damit schrieb sie deutsche und internationale Musikgeschichte. Zeitweise saß bei Atlantis auch ein gewisser Udo Lindenberg an den Drums. Lange her, bis heute ist Inga Rumpf in vielen Projekten wie den „70th Anniversary Concerts“ oder „50 Jahre Beatclub“ dauerhaft präsent und unterwegs - und mit ihrer schwarztimbrigen Stimme absolut hörenswert geblieben. Auch und besonders im Kirchen-Kulturraum in Flüren, wo sie in Stücken wie „Nothing’s greater than love“ oder „All the best things are free“ ihre Bandbreite zeigte.