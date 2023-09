Bürgerprotest gegen geplantes Asylbewerberheim „450 Flüchtlinge in einer ZUE sind zu viel“

Hamminkeln-Dingden · In Dingden wachsen in Dorfgemeinschaft Frust und Angst darüber, dass das Land auf einer Ackerfläche ein riesiges Flüchtlingsheim bauen will. Anwohner fordern von der Politik mehr Infos. Derweil sprießen die Gerüchte ins Kraut. Was die Verwaltung sagt.

15.09.2023, 13:04 Uhr

Dass in Dingden ein Flüchtlingswohnheim errichtet werden soll, sehen Anwohner wie Irmgard und Johannes Möllenbeck, Claudia Quint und ihr Mann Rolf, Ulrike Ernsten sowie Lena und Georg Arping (v.l.) äußerst kritisch. Foto: Klaus Nikolei

Als im Sommer 2015 in Wesel die ersten syrischen Flüchtlinge in den flugs von vielen fleißigen Helfern wohnlich hergerichteten Ex-Landers-Hallen eingetroffen sind, da gehörten Carola Quint und ihr Mann Rolf zum Team der ehrenamtlichen Helfer in der Notunterkunft am Lippeglacis.