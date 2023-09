Bürgerprotest gegen geplantes Asylbewerberheim „450 Flüchtlinge in einer ZUE sind zu viel“

Als im Sommer 2015 in Wesel die ersten syrischen Flüchtlinge in den flugs von vielen fleißigen Helfern wohnlich hergerichteten Ex-Landers-Hallen eingetroffen sind, da gehörten Carola Quint und ihr Mann Rolf zum Team der ehrenamtlichen Helfer in der Notunterkunft am Lippeglacis.