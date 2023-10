Streit um Flüchtlingsunterkunft in Hamminkeln „Ich traue mich nicht mehr raus“

Das Thema Flüchtlingsunterbringung und geplante Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) zwischen Ringenberg und Dingden sowie die vorhandene ZUE Töven/Haldern beschäftigt viele Bürger. Besonders in Mehrhoog. Die genau 116 Sitzplätze im Begegnungszentrum waren am Mittwochabend schnell gefüllt, der Andrang ließ aber nicht nach, so dass viele Interessenten die Veranstaltung durch die geöffnete Seitenfront verfolgten. Sie wurden mit einem außen aufgestellten Lautsprecher akustisch versorgt. Inhaltlich ging es weitgehend sachlich zu, allerdings ließen persönliche, auch emotionale Geschichten im nicht immer einfachen Kontakt mit den Flüchtlingen aufhorchen.