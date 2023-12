Flüchtlingsdebatte in Hamminkeln Bürgermeister Romanski zeigt klare Kante

Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Flüchtlingslage und der Unterbringung in der Sieben-Dörfer-Stadt Hamminkeln sind Dauerthema und beschäftigen Bürgermeister Bernd Romanski als Verwaltungschef stark. Das betrifft nicht nur Anstrengungen, die die Stadt bei der Versorgung und der Akquirierung von Unterbringungsmöglichkeiten machen muss. Auch mit der laufenden Diskussion, den teilweisen Widerständen und insgesamt in der Art und Weise, wie Diskussionen um Flüchtlinge in Hamminkeln geführt werden, sieht Romanski einen „ungeheuerlichen Vorgang“.