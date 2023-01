Verteilung, Unterkünfte und Co. So will Wesel weitere Flüchtlinge unterbringen

kurMsa losutakP cAuh riw nids in Wesle iweerhtni auf red cheuS hacn nkrUeneftütn. sDa rlmboeP ts,i dssa red krMat ethnidweeg frecshöpt i.ts Zu Bneign dre lelühFsticgwenll mi äzrM 0222 beahn snu honc evlei merVeitre kttnatoerki und onnugWenh en.anbgote hcDo itileetwmrel itsaespr asd so tug ewi gar hcnti rh.me