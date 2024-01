Debatte im Sozialausschuss So steht die Politik in Hamminkeln zum Flüchtlingsthema

Das meistdiskutierte Thema derzeit in Hamminkeln – die geplante ZUE, Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge – bestimmte jetzt auch den Start in die Sitzung des Sozialausschusses. Zahlreiche Zuhörer waren in den Ratssaal gekommen, vor der Sitzungseröffnung waren ihnen Statements gestattet. Dabei wurde deutlich, dass der Konflikt nicht einfach zu beenden ist. Dargestellt wurde, welche Integrationsleistung und Belastungsfähigkeit vor Ort besagte ZUE mit 450 Bewohnern zwischen Dingden und Ringenberg bedeutet, wenn sie denn realisiert würde.