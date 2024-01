Unterbringung in Hamminkeln Flüchtlingszahlen gehen stark nach oben

Die Flüchtlingszuwanderung geht weiter und die Herausforderungen in Sachen Unterbringung werden nicht geringer. Die Erwartungen, die Bürgermeister Bernd Romanski konstant geäußert hat, erfüllen sich tatsächlich. Der Zustrom bleibt auch nach der Weihnachtspause groß. Das heißt auch, es sollte gehandelt werden, was Unterkünfte betrifft. 160 Plätze will die Stadt zunächst neu einrichten, es bestätige sich, dass man unterwegs zur Zahl von 1400 Flüchtlingen in der Stadt sei, so Romanski. Die Hochrechnung erweist sich aber als bedingt realistisch, denn es kämen mehr Menschen als man erwartet habe. „Das ist schon anspruchsvoll“, sagt der Verwaltungschef.