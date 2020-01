Suchaktion in Wesel erfolgreich : Flüchtige Ferkel wieder vereint

Wesel In Wesel waren zwei Schweine auf der Flucht – mutmaßlich waren sie auf einem Tiertransport unterwegs. Ferkelchen Porky wurde schnell gefunden, auch sein namenloser Mitstreiter wurde nun eingefangen.

Das Weseler Tierheim hat am Donnerstagnachmittag ein flüchtiges Ferkel einfangen können, das ebenso wie ein schon vorher eingefangenes Schwein mutmaßlich einem Tiertransport entkommen war. Das zweite Schwein sei „sicher und unversehrt“ ins Tierheim gekommen, berichtete die Weseler Einrichtung am Donnerstag. Gefunden wurde es ebenso wie das andere Tier am Auesee nahe der Tennisanlage. Am Samstag hatte die Polizei ein Schwein im Bereich Auesee in Wesel eingefangen und es zum Tierheim gebracht. Ein zweites Schweinchen allerdings, so berichteten es mehrere Zeugen, sei noch auf der Flucht. Das Tierheim rief zu einer Suchaktion in Wesel auf.