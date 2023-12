Weitere Zuweisungen Hamminkeln schafft neue Container für Flüchtlinge an

Hamminkeln · Immer mehr Menschen müssen untergebracht werden. Neue Unterbringungsmöglichkeiten sind nötig. 2024 sollen dafür Flächen in Brünen und in Hamminkeln an der Daßhorst sowie im Gewerbegebiet genutzt werden.

15.12.2023 , 11:55 Uhr

Dieses Bild zeigt bestehende Flüchtlingscontainer an der Daßhorst in Hamminkeln. Foto: Stadt/Stadt Hamminkeln

Von Thomas Hesse