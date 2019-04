Vorstandswahlen: Florian Weßel bleibt JU-Chef in Schermbeck

Florian Weßel bleibt JU-Chef in Schermbeck

Schermbeck Bei der Jungen Union wurde gewählt. Mehmet Özekinci ist neuer stellvertretender Vorsitzender. Die JU Schermbeck konnte ihr Mitgliederniveau halten und die Zahl der aktiven Mitglieder in den vergangenen zwei Jahren sogar steigern.

Bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) Schermbeck in der Gaststätte Overkämping wurde Florian Weßel als Vorsitzender wiedergewählt. Mehmet Özekinci fungiert als neuer Stellvertreter. Ebenfalls bestätigt wurden Kathrin Felisiak als Schriftführerin und Marc Lindemann als Schatzmeister. Als Beisitzer unterstützen Christian Gaffke, Danny Kotar, Sebastian Püthe, Lars Ufermann und Alexander Warmers die Arbeit im Vorstand. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Die JU Schermbeck konnte ihr Mitgliederniveau halten und die Zahl der aktiven Mitglieder in den zwei Jahren sogar steigern, wurde in der Bilanz 2018 deutlich. „Allerdings kommen unsere aktiven Mitglieder schwerpunktmäßig aus dem Ortskern und Üfte, daher würden wir uns besonders über Neumitglieder aus Gahlen oder Damm oder dem Dämmerwald freuen“, so Weßel, der Interessierte zum Stammtisch einlädt, der jeden ersten Dienstag im Monat bei Overkämping stattfindet.