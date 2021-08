1300 Menschen werden in Wesel evakuiert : Bahnhof wird wegen Bombenentschärfung ab 15.30 Uhr gesperrt

Wesel Ab 15.30 Uhr wird in Wesel der Bahnhof kompett gesperrt, weil wenige Hundert Meter entfernt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurde. Diese wird entschärft, 1300 Anwohner müssen evakuiert werden.

Bei Sondierungsarbeiten in der Fusternberger Straße ist am Dienstagmittag eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung der Bombe findet nach Angaben der Stadt gegen 16 Uhr statt. Aus Sicherheitsgründen werden alle Anwohner und Personen in einem Radius von 250 Metern um die Bombenfundstelle aufgefordert, die Wohnung bzw. Geschäftsräume von spätestens 15.30 Uhr bis voraussichtlich 17.30 Uhr zu verlassen. Bei der Verwaltung geht man von rund 1300 Personen aus, die in dem genannten Bereich wohnen. Von der Evakuierung ist auch der Weseler Bahnhof betroffen. Züge werden dort ab 15.30 Uhr nicht mehr verkehren. Unter anderem wird auch der Kaiserring gesperrt. Alle Menschen, die sich in einem Radius zwischen 250 und 500 Meter um den Fundort befinden, müssen für die Dauer der Entschärfung in geschlossenen Räumen bleiben oder sich außerhalb dieses Radius aufzuhalten. Der Sicherheitsbereich wird von der Polizei überwacht. Bürger werden gebeten, ihre Nachbarn - insbesondere ältere, kranke, gehörlose, blinde, behinderte und nicht deutschsprechende Personen – über die Evakuierung zu informieren. Für die Dauer der Entschärfung hat die Stadt eine Sammelstelle in der Sporthalle des Feldmarker Schulzentrums am Barthel-Bruyn-Weg eingerichtet. Bettlägerige Personen in der Evakuierungszone beziehungsweise deren Angehörige werden gebeten, sich ab sofort unter 0281 203-2313 zu melden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.wesel.de