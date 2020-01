Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Hamminkeln : Flaswinkel zur Kandidatur für die Grünen bereit

Wird der neue Rathauschef ein Grüner? Die Wahrscheinlichkeit war vielleicht nie so hoch. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die Grünen stellen am Dienstag ihre Kandidaten für die Kommunalwahl auf. Wenn die Partei es will, wird sie einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen. In allen Vorgesprächen war das der Fall. Der Fraktionssprecher steht bereit.