Misstöne in Hamminkeln : Flanierkonzert wird zum Politikum

Oben: Das Flanierkonzert soll am 27. September auf Schloss Ringenberg stattfinden. Foto: Michaelis, Judith (JM)

Ringenberg Der Geschäftsführer der Musiklandschaft Westfalen erklärt, warum Ringenberg Konzertort ist und dass die Stadt kein finanzielles Risiko trägt. Musiker Wolfgang Kostujak kritisiert die Entwicklung und verlässt das Schloss.

Der Konflikt um das „Flanierkonzert“ am 27. September auf Schloss Ringenberg, zu dem die CDU einen 17-Fragen-Katalog an Bürgermeister Bernd Romanski gerichtet hat, hält an. Dirk Klapsing, Geschäftsführer der veranstaltenden Musiklandschaft Westfalen, die der Stadt mit zehn Konzerten im Laufe der Jahre verbunden ist und als einziger Anbieter große Klassikkonzerte in die Stadt bringt, reagierte jetzt mit einer Stellungnahme.

Er verweist als Konzertmanager darauf, dass die Musiklandschaft Westfalen „hier als Veranstalter im Risiko auftritt, der mit dem Verkauf der Tickets die anfallenden Kosten abdecken muss“. Anders gesagt: Er bestätigt, dass die Stadt finanziell keine Verpflichtungen eingegangen ist und, wie Romanski zuvor gesagt hatte, nur den Veranstaltungsort Ratssaal beziehungsweise nun die Fläche vor Schloss Ringenberg zur Verfügung stellte.

Info Seit 2014 Konzerte in Hamminkeln Musiklandschaft Westfalen Sie veranstaltet seit 2009 klassische Konzerte, seit 2014 auch in Hamminkeln. Neben den seither jährlich im Sommer stattfindenden „Klassik im Baumarkt“- Konzerten im Bauzentrum Borgers gibt es seit 2018 auch jeweils ein Neujahrskonzert im Ratssaal.

Das ist erstens insofern wichtig, als die CDU in Frageform von einer „Auftragsvergabe“ an die Musiklandschaft Westfalen durch die Stadt gesprochen hatte, was durch Klapsing nicht bestätigt wird. Zweitens hat die CDU eine Verquickung nahegelegt, indem sie besagte Auftragsvergabe mit den Aktivitäten von Klapsings Firma Werbeagentur Heimspiel in Verbindung setzte, die wiederum Romanskis Bürgermeisterwahlkampf medial gestaltet. Dieser Zusammenhang wurde so erstmals öffentlich, Klapsing geht in seiner Stellungnahme nicht darauf ein. Romanski selbst sagt, dass er die freie Wahl habe, einen Auftrag zu vergeben. Er sehe das nicht politisch.

Klapsing sagt zur Entstehung des „Flanierkonzerts“ in Ringenberg, dass auch für 2020 ein Konzert „Klassik im Baumarkt“ bei Borgers vorgesehen gewesen sei, aber wie sämtliche größeren Konzerte der Musiklandschaft Westfalen im Rahmen des Sommerfestivals für 2020 abgesagt beziehungsweise auf 2021 verschoben werden mussten. Das Team der Musiklandschaft Westfalen habe dann mit den Flanierkonzerten ein coronakonformes Konzertformat entwickelt, mit dem die Musiker in insgesamt sechs Konzerten in Parks und Gärten der Region wieder auftreten konnten – eins in Ringenberg.

Der Geschäftsführer sagt: „Wir haben uns in der Corona-Krise darum bemüht, den Künstlern möglichst schnell die Bühne zurückzugeben und dem Publikum ansprechende Musik zu präsentieren. In dieser Intention wurden die Flanierkonzerte entwickelt, die beim Publikum große Begeisterung ausgelöst haben. Nicht mehr und auch nicht weniger haben wir mit dem Konzert auf Schloss Ringenberg beabsichtigt.“

Die CDU habe die Musiklandschaft Westfalen weder kontaktiert noch ein Gesprächsangebot wahrgenommen. Dafür habe „der Vorsitzende der CDU Hamminkeln keinen Anlass gesehen, wie er mir am frühen Dienstagabend telefonisch mitteilte“.

Gesprächsbedarf sieht hingegen Wolfgang Kostujak von der Derik-Baegert-Gesellschaft in Ringenberg – wegen der Künstlerhonorierung. Im Hintergrund wird dies heftig diskutiert, von Tagessätzen für Künstler von 100 statt üblichen 250 Euro ist die Rede. „Die genannten Zahlen sind ausnahmslos falsch“, sagt Klapsing. Auf die Frage, welche Sätze denn in Ringenberg gezahlt werden hält er sich öffentlich zurück. Betriebsgeheimnis.