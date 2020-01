Flächenausgleich : CDU-Chef kritisiert Weseler Grünen-Vorsitzende

Landwirteprotest mit grünem Kreuz auf einem Acker. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hamminkeln Der Hamminkelner CDU-Vorsitzende Norbert Neß übt Kritik an einem Schreiben, das die neue Weseler Grünen-Vorsitzende Birgit Appels in Sachen Ökoausgleich als Leserbrief an die Presse gesandt hatte.

In dem Schreiben warf Appels Neß vor, mit seinem Vorstoß für einen Eins-zu-eins-Flächenausgleich für Landwirte für ein Modell zu votieren, das längst erfolgreich praktiziert werde.

Norbert Neß kritisiert, dass Appels als Mitarbeiterin der Kreisverwaltung für den Flächenausgleich zuständig gewesen sei, sie sich zeitgleich als Vorstandssprecherin des Ortsverbands der Grünen äußere, sich im Leserbrief aber nicht in diesen beiden Funktionen zu erkennen gebe. Er würde jedenfalls, so Neß weiter, für seinen Vorstoß auf Bundesebene, für den es in der CDU einen Rückhalt gegeben habe, bei den Landwirten viel Unterstützung erfahren. Wenn das bestehende System des Flächenausgleichs für die Landwirtschaft bei Infrastrukturprojekten so gut funktieren würde, wie Appels es vorgibt, hätte er kaum solchen Zuspruch erfahren, meint Neß. „Nicht zuletzt dieser Leserbrief einer grünen Funktionärin bestärkt mich darin, dass die Initiative der CDU Kreis Wesel auf dem Bundesparteitag in Leipzig zum Thema Eins-zu-eins-Flächenausgleich richtig war“.

Landwirte hätten ihm auch berichtet, dass die hiesigen Behörden bei diesem Thema „nicht kooperativ“ agierten und nie eine Diskussion möglich gewesen sei. „Insofern ist die Notwendigkeit für die politische Initiative beim ökologischen Flächenausgleich mehr als überfällig.“

(RP)