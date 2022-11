Neues Buch vorgestellt : Diese Erfahrungen hat ein Hamminkelner mit Naturheilkunde gemacht

Hamminkeln Der Hamminkelner Edgar Schumann hat in einem Buch beschrieben, wie er sich „Fit durch Naturheilkunde“ macht. Er habe damit seinen Haarausfall gestoppt.

Edgar Schumann ist ein gesundheitsbewusster Mann, sagt er. Am liebsten setzt er auf Naturheilkunde, um auch mit 86 Jahren fit durchs Leben zu gehen. Er hat einen sehr großen Garten, in dem unter anderem Kräuter wachsen. Er hat die Erfahrungen aufgeschrieben, die er mit Krankheit und naturheilkundlicher Medizin gemacht hat. Im 70 Seiten starken Büchlein hat er das Ganze dann zusammengetragen. Sein bevorzugtes Heilmittel verrät er auch: Es ist Propolissalbe, die er häufig verwendet. Und es ist die gute Ernährung mit unbehandelten Lebensmitteln, wie er sagt. Ratgeber gibt es viele, Beschreibungen in autobiografischer Art über das eigene gesundheitliche Erleben wenige. Edgar Schumann will nicht direktes Nachahmen erreichen, und er legt wert auf den Weg, im Fall des Falles einen Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen. Für ihn selbst aber gilt: Grundsätzlich sucht er mittels der Naturheilkunde eine Lösung für medizinische Probleme. In seiner Schrift erzählt er mit vielen Beispielen und eigenen Erfahrungsberichten, was dem Menschen aus seiner Sicht gut tun könnte. Die Initialzündung dafür erlebte Edgar Schumann durch Stress und Überarbeitung im Beruf. Er sei noch jung gewesen, als er ein Magengeschwür bekam. Dann machte er sich auf, um durchgreifende medizinische Hilfe zu erfahren. Er konsultierte verschiedene Ärzte. Doch der Durchbruch sei erst gekommen, als ihm ein Heilpraktiker pflanzliche Mittel verschrieb, gibt der Hamminkelner an. „Ich bekam das Leiden vollständig in den Griff“, sagt er. Womit wir wieder bei besagter Propolissalbe sind. Dem Stoff wird eine antibiotische, antivirale und antimykotische Wirkung nachgesagt. Allerdings sind wissenschaftlich anerkannte Studienergebnisse bei Menschen dazu rar, heißt es beispielsweise auf der Webseite der Verbraucherzentrale.