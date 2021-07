Firmeninhaber aus Schermbeck erhält besondere Urkunde : Seit 50 Jahren ein Meister seines Fachs

Günther Heyne (2. v. l., neben seiner Frau Ingeburg) hält seinen goldenen Meisterbrief in der Hand. Foto: Helmut Scheffler

Damm Die Handwerkskammer Düsseldorf verleiht Karosseriebauer Günther Heyne den goldenen Meisterbrief. Im Betrieb der Familie hat der Dammer viel erlebt. Sein Meisterstück – das damals „Ufo“ getauft wurde – sorgte für Aufregung.

Als Karosseriebauermeister hat der Dammer Günther Heyne den goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Düsseldorf erhalten. Als Obermeister der Innung für Karosserie- und Fahrzeugbau Niederrhein überreichte Klaus Bückendorf den Meisterbrief in der Betriebshalle. Zu den ersten Gratulanten während des anschließenden Empfangs im Wohnzimmer der Familie gehörte Frank Bruxmeier, der Geschäftsführer des Bildungszentrums Handwerk Duisburg.

In geselliger Runde konnte der 70-jährige Jubilar den Gästen viel aus seiner Ausbildungszeit und der anschließenden Berufstätigkeit erzählen. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Günther Heynes Vater Fritz am 3. November 1937 einen Betrieb gegründet, in dem in der Anfangszeit Lkw-Aufbauten und Fahrerhäuser gebaut und repariert wurden sowie Stellmacherarbeiten ausgeführt wurden.

Info Diese Jubiläen gibt es bei der Handwerkskammer Idee Ein Meister-, Arbeits- oder Betriebsjubiläum ist laut Handwerkskammer Düsseldorf mit Recht ein Ereignis, auf das Inhaber und Beschäftigte stolz sein können. Deshalb bietet sie die Möglichkeit an, Ehrenurkunden zu beantragen. Kontakt Ansprechpartner ist die Sachbearbeiterin Susanne Obst. Sie ist zu erreichen unter Tel. 0211 8795162 oder per E-Mail an susanne.obst@hwk-duesseldorf.de. Jubiläen Meister haben ein silbernes Jubiläum (25 Jahre nach der Prüfung), ein goldenes (50 Jahre), ein diamantenes (60 Jahre) und ein eisernes (65 Jahre). Betriebe können nach 25, 40, 50, 75 oder 100 Jahren eine spezielle Urkunde erhalten. Arbeitnehmer erhalten ihre Medaille oder ihr Ehrenzeichen hingegen nach 25, 40 sowie 50 Jahren Betriebszugehörigkeit.

Nach der Entlassung aus der Dammer Schule im Jahr 1961 begann Günther Heyne seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Karosseriebauer im väterlichen Betrieb, bevor er weiter berufliche Erfahrungen bei Ford Fischer in Bochum sammeln konnte. Wegen gesundheitlicher Probleme des Vaters kehrte Günther Heyne nach einem Jahr in den väterlichen Betrieb zurück. Als es dem Vater wieder besser ging, wurde sein Sohn Mitarbeiter der BMW-Firma Zacharias in Wesel.

Nach der Beendigung seines 18-monatigen Wehrdienstes in Borken besuchte Heyne in den Jahren 1970 bis 1971 erfolgreich die Meisterschule in Kaiserslautern. Am 25. Juni 1971 wurde ihm von der Handwerkskammer der Pfalz der Meisterbrief überreicht. Sein Meisterstück, ein kompletter Neubau eines zweisitzigen Coupés auf der Basis eines NSU TT, erhielt in Damm wegen seines bizarren Aussehens den Namen „Ufo“ als Kurzbezeichnung für „Unbekanntes Fahrobjekt“. Von dieser Machart gab es weltweit nur ein einziges handgefertigtes Exemplar.

Nach siebenjähriger Tätigkeit als Meister im väterlichen Betrieb übernahm Günther Heyne den Betrieb vom Vater. Unterstützt von zwei Lehrlingen und von Ehefrau Ingeburg im Bereich typischer Aufgaben von Unternehmerfrauen, begann Günther Heyne mit der Umstellung auf einen Reparaturbetrieb für Automobile. Um den wachsenden Aufgaben gerecht zu werden, wurden 1999 die Betriebsräume umgebaut, modernisiert und erweitert. „Im Februar 1999 wurde unser Betrieb zum Eurogarant-Karosserie-Fachbetrieb ernannt“, erinnert Günther Heyne an einen wichtigen Schritt in der innerbetrieblichen Entwicklung.

Drei Jahre später, am 10. Juli 2002, bestand sein Sohn Carsten die Meisterprüfung an der Handwerkskammer für den Regierungsbezirk Münster. Anfang 2007 wurde er Werkstattmeister und zweiter Geschäftsführer der Karosserie Heyne GbR. Nach einer umfangreichen Modernisierung des Werkstattgebäudes im Jahr 2010 wurde Carsten Heyne am 1. Januar 2011 alleiniger Inhaber des Familienbetriebes.

Für Günther Heyne bedeutete die Übergabe an den Sohn die Chance, Zeit für sein Steckenpferd zu gewinnen. Die Begeisterung für Oldtimer begann zwar schon wesentlich früher, wie eine Fotosammlung im Hause Heyne beweist. Aber um einen Betrieb wirtschaftlich führen zu können, eignet sich ein Hobby mit viel Arbeit bei wenig Geld wesentlich weniger gut als das laufende Geschäft mit der Reparatur von aktuellen Fahrzeugen. Das langjährig gewachsene Know-how im Umgang mit Oldtimern führte dazu, dass der Betrieb im Juli 2012 vom Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) als „Oldtimerspezialist“ zertifiziert wurde und dadurch die Voraussetzungen zum Führen des Zusatzschildes „Fachbetrieb für historische Fahrzeuge“ erfüllte.