Hamminkelner Rat tagt : Finanzprüfer legen Bericht im Rat vor

Hamminkeln Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen hatte die Stadt Hamminkeln beurteilt. Die Ergebnisse wurden jetzt in der Ratssitzung präsentiert.

Die Lage ist ernst. In den Haushaltsjahren 2014 bis 2018 gelang es der Stadt nur 2016, ein positives Ergebnis zu erzielen. Grund war da auch ein ungewöhnlich hohes Gewerbesteueraufkommen. In den anderen Jahren blieben die Jahresergebnisse defizitär. Die Ausgleichsrücklage ist vollständig aufgezehrt. Auch für die kommenden Jahre plant die Stadtverwaltung mit negativen Ergebnissen.Die Offene Ganztagsschule wird in Hamminkeln immer mehr nachgefragt. Aber: „Der Aufwand je OGS-Schüler ist im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2018 in Hamminkeln deutlich niedriger als in den meisten Vergleichskommunen. Gründe hierfür sind maßvolle Aufwendungen für Transferzahlungen und die Räumlichkeiten“, so Hungermann. Beschlossene höhere Qualitätsstandards werden aber ab 2020/21 zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen führen. Fazit: Die Prüfer empfehlen, die Entwicklung genau zu beobachten und die Datentransparenz zu erhöhen. Der Bauaufsicht im Rathaus ist es 2019 gelungen, die Laufzeiten der Bauanträge gegenüber dem Vorjahr deutlich zu verringern. Das loben die Prüfer, raten, den Digitalisierungsgrad des Genehmigungsverfahrens zu erhöhen und anders strukturiert zu steuern. „Eine zentrale Vergabestelle ist eingerichtet, die örtliche Rechnungsprüfung ist gut in den Vergabeprozess eingebunden, und eine Dienstanweisung regelt Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe.“ Aufgebaut werden sollte ein Bauinvestitionscontrolling.