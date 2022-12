Logistiker in Hamminkeln CDU reagiert auf Grünen-Kritik zu möglicher Ansiedlung

Auf die Ansiedlungspläne des Großlogistikers Fiege nahe der A 3 und die Kritik der Grünen an dem, Vorhaben mit seinem großen Flächenverbrauch reagierte am Donnerstag die CDU-Mittelstandsvereinigung. Man sei nicht überrascht über „die ideologisch geprägte Haltung der Grünen zur Ansiedlung“. Vorsitzender Stefan Tidden sagte: „Die Grünen agieren hier scheinheilig, nach dem Prinzip: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Medikamente, elektronisch Bauteile; die Liste der Waren die mehr Lager-Flächen benötigen, ist unendlich lang. Wir haben doch in den letzten drei Jahren erfahren was passiert, wenn Waren nur noch just in time geliefert werden, also die Lager auf die Straße verlegt werden.“