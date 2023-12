Feuerwerksverkauf in Wesel gestartet „Das ist der absolute Wahnsinn“

Wesel · Wie immer kurz vor Silvester sind es vor allem Niederländer, die bei den Weseler Discountern vergleichsweise günstig Feuerwerkskörper kaufen. Schon früh am Morgen bildeten sich am Donnerstag lange Schlangen vor und in den Märkten.

28.12.2023 , 13:06 Uhr

Vor allem Niederländer kommen kurz vor Silvester gerne nach Wesel, weil die Feuerwerkskörper hier in den Discountern Deutschland deutlich billiger sind. Foto: Klaus Nikolei