Feuerwehreinsatz nach Stichflamme in Wesel : Zwei Seniorinnen landen nach Kochtopf-Brand im Krankenhaus

Wesel Eine 75-Jährige Frau aus Wesel und und ihre 74-jährige Nachbarin mussten nach einem Küchenbrand ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Kochtopf war in Flammen aufgegangen, später griff der Brand auf die Dunstabzugshaube über.

Eine Stichflamme in einem Kochtopf hat einen Brand in Wesel ausgelöst. Als eine 75 Jahre alte Frau in der Küche ihr Essen zubereitet habe, sei dieses in Brand geraten und die Flammen hätten auf die Dunstabzugshaube übergegriffen, teilte die Polizei am Montag mit.