Feuerwehreinsatz in Hamminkeln : 74-Jähriger wird bei Brand schwer verletzt

Beim Brand einer Gartenlaube auf einem Campingplatz in Hamminkeln ist ein 74-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert. Der Mann hatte noch versucht, das Feuer zu verhindern.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein Gasofen in einer Gartenlaube auf einem Campingplatz in Hamminkeln-Mehrhoog in Brand geraten. Das meldet die Polizei in Wesel. Zuvor habe der 74-Jährige Bewohner der Gartenlaube einen Defekt an dem Gasofen bemerkt, schreibt die Behörde in ihrem Bericht. Bei dem Versuch, den Ofen aus der Laube zu tragen, habe sich das Gerät entzündet.