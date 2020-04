Verschoben ist nicht aufgehoben : Eine feste Dingdener Verbindung

Spielmannszug und Feuerwehr – hier Anfang März in vertauschten Rollen – arbeiten Hand in Hand. 2021 wollen sie einen neuen Anlauf wagen. Foto: SF

Dingden Auf dem Dingdener Frühlingstreff sollte es auch eine Premiere geben: Der Spielmannszug Dingden-Lankern und der Löschzug Dingden wollten gemeinsame Sache machen. Das soll nun im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Eigentlich hatte sich beim Frühlingstreff der Dingdener Handel von seiner besten Seite und die Veranstaltung so wie immer mit einem verkaufsoffenen Sonntag präsentieren wollen. Viele Händler hatten sich für die Kunden bereits spezielle Aktionen und Angebote ausgedacht und diese vorbereitet. Doch daraus wird nun nichts. „Der Vorstand hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und die Absage wegen der sich ständig verändernden Lage so lange wie möglich herausgezögert. Aufgrund von nötigen Vorplanungen und hiermit anfallenden Kosten wurde die Entscheidung, unseren verkaufsoffenen Sonntag abzusagen, jetzt schweren Herzens gefällt“, schreibt die Interessen- und Werbegemeinschaft. Einen Nachholtermin gibt es wohl nicht.

Auf dem Dingdener Frühlingstreff sollte es auch eine Premiere geben, den der Spielmannszug Dingden-Lankern und der Löschzug Dingden wollten gemeinsame Sache machen: Zum gemeinsamen Event beim Frühlingstreff sollte ein witziger Medienauftritt hingelegt werden, es gab schon Anfang März dazu einen Fototermin mit tollen Ergebnissen. „Zum Frühlingstreff hatten wir leckere, spannende, lustige, musikalische und interessante Dinge für unsere Gäste geplant. Wir werden unser Vorhaben im Jahr 2021 nachholen“, sagt Sprecher Andreas Boland über ein Ereignis, dass nicht stattfindet, aber noch stattfinden wird. Denn Spielmannszug und Feuerwehr verbinden eine lange Freundschaft und viele Gemeinsamkeiten. Seit etlichen Jahren trifft sich zum Beispiel eine Bereitschaft vom Löschzug beim Osterfeuer, das der Spielmannszug traditionell jedes Jahr Ostersonntag an der Lankerner Schule ausrichtet. Mit einer Fahrzeugbesatzung verweilt die Feuerwehr in gemütlicher Atmosphäre am Feuer und passt auf, dass dieses nicht zu groß wird.

Auch ein Teil der Geschichte zur Entstehung des Spielmannszuges verbindet beide Vereine: Aufgrund der damaligen politischen Führung Deutschlands gab es vor rund 80 Jahren Unklarheiten bei der Uniform in den Gründungsjahren. Es waren schon Überlegungen da, den Verein aufzulösen. Ein Brandmeister der Feuerwehr Dingden hatte die rettende Idee, die Mitglieder des Spielmannszuges in die Feuerwehr aufzunehmen. Somit hatte die freiwillige Feuerwehr offiziell Spielleute in ihren Reihen. Die ersten Uniformen der Musiker stammen somit von der Feuerwehr. Dem Zweiten Weltkrieg fielen die alten Uniformen dann zum Opfer, und so wurden zunächst bei der Feuerwehr welche geliehen.