Feier in kleiner Runde : Schermbecks Feuerwehr ehrt verdiente Mitglieder

Schermbeck Die Freiwillige Feuerwehr Schermbeck hat ihre Jubilare ausgezeichnet. Zudem wurden einige Wehrleute befördert. Die Feier fand wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis statt.

Die in normalen Jahren im Frühjahr stattfindende Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck fiel wegen des Coronavirus zwar aus, aber die sonst an diesem Tag stattfindende Ehrung der Jubilare und die Beförderung einiger Wehrleute wurden jetzt im kleinen Kreis im Gerätehaus des Altschermbecker Löschzuges nachgeholt.

Im Beisein des Bürgermeisters Mike Rexforth und des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Markus Janßen gratulierte Gregor Sebastian als Leiter der Feuerwehr den Jubilaren. Für 25-jährige aktive Dienstzeit wurde Hauptfeuerwehrmann Frederik Droste geehrt, der bereits im Alter von zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr eintrat. Vor 25 Jahren war die Hauptfeuerwehrfrau Diana Wischerhoff die erste Frau, die in die Freiwillige Feuerwehr Schermbeck aufgenommen wurde. Inzwischen gehören acht Damen zum Löschzug Gahlen.

Die Beförderung vom Oberbrandmeister zum Brandinspektor erlebte Martin Schulze bereits während der Jahreshauptversammlung des Altschermbecker Löschzuges am 28. Dezember 2019. In derselben Sitzung wurde Tina Hülsdünker zur Feuerwehrfrau befördert. Christoph Loick ist seit dem 18. März Gemeindebrandinspektor. Auch Marvin Schetter (Altschermbeck) wurde zum Gemeindebrandinspektor ernannt.

Gemeindebrandinspektor Helge Dreßen wurde für 40 Jahre aktive Zugehörigkeit zur Feuerwehr geehrt. Von 2009 bis 2011 übernahm er die Leitung der Feuerwehr Schermbeck, bevor er aus beruflichen Gründen wieder in die stellvertretende Leitung wechselte. Ebenfalls für 40 Jahre aktive Tätigkeit in der Wehr wurde Hauptbrandmeister Kurt Meyer geehrt. Nachdem er 1997 in die Einsatzabteilung des Löschzuges Schermbeck eingetreten war, besuchte er einige Lehrgänge.

In Abwesenheit wurde der Oberfeuerwehrmann Rainer Grewing für 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr geehrt. Auch der Gemeindebrandmeister Joachim Voigtmann kann auf 50-jährige Zugehörigkeit zur Wehr zurückblicken, 1988 übernahm er die Leitung des Altschermbecker Löschzuges, bevor er 1990 in das Amt des Gemeindebrandmeisters berufen wurde. Für 75-jährige Zugehörigkeit zur Wehr wurde Unterbrandmeister Wilhelm Heuwing in Abwesenheit geehrt. Am 10. Mai 1944 kam er zur Feuerwehr. Es war keine einfache Zeit, denn der Zweite Weltkrieg sorgte dafür, dass Wilhelm Heuwing gerade mal mit 14 Jahren der Feuerwehr beitrat. Wilhelm Heuwing erlebte nicht nur den Wiederaufbau der Feuerwehren, sondern sorgte auch sicher dafür, dass sein Sohn Stefan und sein Enkel Yannik inzwischen aktive Mitglieder der Einsatzabteilung des Löschzuges Schermbeck sind.