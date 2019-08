Retter trugen Atemschutzgeräte : Feuerwehr rettet in Dingden Kuh aus Güllekeller

Dingden Eine Kuh stürzte auf einem Bauernhof in einen Güllekeller. Dann musste die Feuerwehr ran. Zwei Trupps zogen Wathosen und ausrangierte Feuerwehrjacken an und wurden mit schwerem Atemschutzgerät ausgerüstet.

„Tier in Notlage“ lautete der Alarmruf bei der Feuerwehr Dingden am Sonntagabend. Der Löschzug wurde zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Liederner Straße gerufen, weil eine Kuh auf einem Bauernhof in den Güllekeller gefallen war. Sie stand mit den vier Beinen tief in der Gülle, bis zum Kopf reichte die Gülle aber nicht, berichtete die Familie des Hofes unserer Redaktion. Das Tier sei inzwischen wieder wohlauf.