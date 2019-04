Rauchsäule weit sichtbar : Feuerwehr löscht brennendes Auto auf A3

Hamminkeln Auf dem Rastplatz Lichtenholz brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Zusätzlich wurde neben Löschwasser auch Lösch-Schaum eingesetzt.

(sep) Zu einem brennenden Auto ist die Feuerwehr Hamminkeln am Samstag auf die Autobahn 3 ausgerückt. In Fahrrichtung Niederlande stand ein Pkw in Flammen. Die Rauchsäule war schon bei der Anfahrt sichtbar. Auf dem Rastplatz Lichtenholz brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Zusätzlich wurde neben Löschwasser auch Lösch-Schaum eingesetzt. Das Feuer war bereits wenige Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehrleute wieder gelöscht. Verletzte gab es nicht.