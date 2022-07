Landrat ehrt Einsatzkräfte : 25 Jahre im Dienst für die Weseler Feuerwehr

Wesel Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, hat zwei langjährige Einsatzkräfte der Feuerwehr für ihren Dienst ausgezeichnet. Bei dieser Gelegenheit betonte er die Rolle der Wehr für die Region.

Auf 25 Jahre aktiven Dienst im Feuerschutz blickt Brandamtmann Klaus-Oliver Karsten von der Kreisleitstelle Wesel zurück, Brandamtmann Lutz Wengel gar auf 35 Jahre Einsatzzeit. Hierfür bekamen die beiden im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Mittwoch, 20. Juli, in der Kreisleitstelle Wesel von Landrat Ingo Brohl das Feuerwehrehrenzeichen in Silber (Karsten) bzw. Gold (Wengel) und eine von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul unterzeichnete Dankesurkunde ausgehändigt. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit.