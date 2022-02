Investition in Hamminkeln : Stadt gibt eine Million Euro für neue Feuerwehrwagen

Einen der ersten größeren Einsätze im Jahr 2021 hatte die Feuerwehr wegen eines Brandes bei der Firma Setex in Dingden. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln In diesem Jahr gibt es mehr Geld für die Feuerwehr, um moderne Ausrüstung zu beschaffen. Dabei fielen laut der Bilanz 2021 so wenig Einsätze an wie selten: 204 Brände und Hilfeleistungen stehen 330 noch im Jahr 2018 gegenüber.

Die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Zügen in den sieben Dörfern ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor in der Stadt. Das wird stets bei den Jahreshauptversammlungen deutlich – wenn sie nicht wie in diesem Jahr erneut pandemiebedingt ausfallen müssen. Dennoch: Die Wehr ist weiter voller Einsatzkraft und -willen, in der Jahresbilanz 2021 sind 204 Brände und Hilfeleistungen verzeichnet. Das ist weit entfernt vom 2018er-Höchststand mit 330 Einsätzen. Die Wertschätzung ist dennoch groß.

Das Schaffen von Sicherheit durch freiwillige Einheiten drückt sich in der Unterstützung der Stadt aus. Der Feuerschutzausschuss hat jetzt eine Million Euro für den Fuhrpark bereitgestellt. Dafür werden zwei Löschfahrzeuge für die Züge Dingden und Hamminkeln sowie der Einsatzleitwagen angeschafft. Politik und Verwaltung, in der Kämmerer Robert Graaf zuständig ist, hat für die Wehr ein offenes Ohr.

Info Feuerwehr war auch bei Hochwasser im Einsatz Belastung 2021 gab es auch besondere Hochwassereinsätze. Hamminkelner Kräfte rückten im Juli nach Erkrath (Kreis Mettmann) und im August nach Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) in die betroffenen Überflutungsgebiete aus. Im Jahresbericht der Feuerwehr für 2021 ist verzeichnet, dass besonders der Einsatz in Erkrath, wo überwiegend Wassermassen aus der Düssel (Neandertal) und intensiver Dauerregen hohe Schäden verursachten, viele Einsatzkräfte an die Leistungsgrenze brachte.

Das drückt sich auch in einer weiteren Investition aus. Rund 95.000 Euro für den Bau von Löschwasserbrunnen, Entnahmestellen und eine Zisterne an der Diersfordter Straße sowie Ersatzbeschaffungen im Wert von 53.000 Euro werden bereitgestellt. Dass die Feuerwehr in den Ortsteilen funktioniert, zeigt auch die oft jahrelange Zugehörigkeit von Freiwilligen, was sich an der Vielzahl von Ehrungen und Beförderungen ablesen lässt. Diese werden in den einzelnen Löschzügen vorgenommen. Aber: Michael Wolbring, Leiter der Feuerwehr, will die offiziellen Ehrungen für 2020 und 2021 am 10. Juni im Schloss Ringenberg nachholen. Verwaltung, Politik und Kreisbrandmeister werden dabei sein.

Dass die Feuerwehr Hamminkeln auch in schwierigen Zeiten funktioniert, hat sie vergangenes Jahr bei ihren 204 Einsätzen bewiesen – ein Tiefstand in den Jahresvergleichen. Die Entwicklung zog sich durch die Einsatzarten bei Unfällen, Bränden, technischen Hilfeleistungen oder Tierrettungen gleichermaßen. Das gilt auch im Vergleich zum ersten Corona-Jahr mit Lockdown 2020, als es insgesamt 241 Einsätze gab. Weiterer erfreulicher Punkt: Es wurden mehr Freiwillige in den Reihen der Feuerwehr gezählt. 283 nennt der Jahresbericht 2021, im Jahr 2015 waren es noch 261 aktive Männer und Frauen. Auch die Jugendfeuerwehr als wichtiger Zukunftsfaktor ist von 47 auf 55 Mitglieder angewachsen.

Angewachsen ist in diesem Zusammenhang auch die Unterstützungsabteilung für den Nachwuchs. Eine kluge Idee war es offensichtlich, die Kinderfeuerwehr vergangenes Jahr aus der Taufe zu heben. 21 Mitglieder wurden seit der Gründung gezählt und die junge Truppe hat gleich ihren ersten Jahresbericht bekommen. Der Aufwind wird erhalten bleiben. Die erste Nachwuchsgruppe für Kinder aus Hamminkeln und Ringenberg soll ab 1. März durch Gruppen in Brünen und Mehrhoog ergänzt werden. Wolbring weist darauf hin, dass eine Kinderfeuerwehr auch in Wertherbruch an den Start gehen soll.