Feuerwehr in Hamminkelm : Wehrführer spricht von einem „gestohlenem Jahr“

Wehrführer Michael Wolbring. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die Feuerwehr in Hamminkeln zieht eine späte Jahresbilanz. 2020 stand natürlich ganz im Zeichen der Pandemie: Die Aufgaben haben sich zwar wenig verändert, doch war Corona Herausforderung und Prüfstein für die Kameradschaft.

Von Thomas Hesse

Im Zeichen der Corona-Pandemie hat die Hamminkelner Feuerwehr eine einzigartige Jahresbilanz 2020 gezogen. Dass sie jetzt vorgelegt wird ist zudem außergewöhnlich spät, sonst steht der Jahresbericht im Februar an. Dann findet die Jahreshauptversammlung der fünf Löschzüge statt. Ein solches Treffen war diesmal nicht möglich.

Den Bericht liefert Wehrführer Michael Wolbring nun schriftlich. Sein Fazit zum Pandemie-Jahr aus Sicht der Feuerwehr klingt bemerkenswert: „Es schien so unwirklich, wie das Drehbuch eines Katastrophenfilms.“ Ende Februar 2020 wurde der erste Corona-Fall im Kreis Wesel offenkundig. Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Hamminkeln sicherzustellen, wurde die Stufe eins des Sondereinsatzplans (SEP) Pandemie in Kraft gesetzt. Es folgte ein außerordentliches Treffen mit den Einheitsführern und dann eine Reihe von Maßnahmen. „Die begleiten uns bis heute“, sagt Wolbring.

INFO „Der Klassiker“ – Tiere in Not „Klassiker“ So bezeichnet es der Bericht, wenn Tiere in Not geraten. Die Katze, die nicht vom Baum kam, wurde vom Löschzug Brünen aus ihrer misslichen Lage befreit und wohlbehalten an die Besitzer übergeben. Kurios Ebenfalls die Brüner Einsatzkräfte waren es, die eine außergewöhnliche Tierrettung erlebten. Ein junger Storch hatte sich in seinem Horst in der Pollschen Heide kopfüber hängend verfangen und kam nicht los. Die Wehr rückte mit ihrer Steckleiter an, befreite ihn und brachte ihn sicher auf den Erdboden.

Zwei Wochen später folgte der erste offiziell bestätigte Coronafall in Hamminkeln. Und dann mit dem Lockdown eine Kette an Maßnahmen für die ganze Bevölkerung. „Das Einsatzgeschehen änderte sich für die Feuerwehr jedoch wenig“, betont der Wehrführer. Die Wehr wurde gefordert durch Brandeinsätze und schwere Unfälle. Dazu setzten die Projekt- und Arbeitsgruppen aus allen Einheiten ihre Tätigkeiten online fort und investierten viele hunderte Stunden. Manche Übungsdienst, Seminare und Lehrgänge wurden abgesagt. Eine gute funktionierende Feuerwehr lebt auch von Gemeinsinn und Kameradschaft. Dies zu erhalten war eine Herausforderung, denn hineingetragene Infektionen haben „uns auch getroffen, wo es am meisten weht tut – beim kameradschaftlichen Zusammenhalt“. Wolbring betont: „Wir haben uns rasch an die Veränderungen angepasst, doch es fühlt sich an, als hätte man uns ein Lebensjahr gestohlen und eine gewisse Leere hinterlassen.“

Doch es gibt auch positive Zeichen. Im Januar wurden schon die Beförderungen ausgesprochen – ein gutes Motivationszeichen. Die Mitgliederzahlen sind stabil in den Löschzügen, trotz Corona gab es auch Neuaufnahmen. Die Aktiven sind alle geimpft, und im Herbst könnte sich der Betrieb komplett normalisieren. Das wäre auch zu wünschen, denn Brände und Unfälle haben auch in der Pandemie das Einsatzgeschehen 2020 geprägt. Das schlimmste Ereignis war der Unfall am unbeschrankten Bahnübergang an der „Bocholter“-Strecke in Lankernbrok. Drei Tote waren zu beklagen. Einen Großeinsatz gab es beim Brand einer Lagerhalle in Loikum. Mehrere Personen wurden durch Flammen verletzt. In Wertherbruch kam es zu einem Scheunenbrand.