Wilhelmstraße in Wesel : Fett explodiert auf Topf – Siebenjähriger reagiert schnell

Wesel Bei einer Fettexplosion am Dienstagabend an der Wilhelmstraße wurde eine Frau schwer verletzt. Geistesgegenwärtig hatte ein Siebenjähriger seinen Opa gerufen, der die Feuerwehr schnell verständigte.

Zu einem Zimmerbrand ist die Feuerwehr am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße in Wesel ausgerückt. In der Küche brannte ein Topf auf dem Herd, daraufhin kam es zu einer Fett-Explosion. Eine Frau wurde schwer verletzt. Ihre Brandverletzungen wurden erst vor Ort, später dann in der Klinik behandelt. Alarmiert wurde die Feuerwehr, weil der siebenjährige Sohn, der sich in der Wohnung befand, geistesgegenwärtig den Opa anrief, der wiederum die Feuerwehr kontaktierte. Das Feuer brach nach Darstellung der Einsatzkräfte gegen 18 Uhr im dritten Obergeschoss aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war der Treppenraum des Gebäudes bereits leicht mit Brandgasen gefüllt. Mit einem Hochdrucklüfter konnte der Treppenraum während der Löscharbeiten rauchfrei gehalten werden. Da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf die gesamte Wohnung übergreift, mussten die Einsatzkräfte umsichtig agieren. Um 19.32 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Eingesetzt waren 28 Kräfte und fünf Fahrzeuge.