Ursache unklar : Polizei ermittelt nach drei Bränden in Wesel in einer Nacht

Polizei ermittelt nach drei Bränden in Wesel in einer Nacht

Wesel Nachdem es in Wesel in der Nacht zu Mittwoch zu mehreren Feuerwehreinsätzen gekommen ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde zwar niemand, doch die Brandursachen geben den Behörden Rätsel auf.

In Wesel hat es am Mittwochmorgen an drei Orten gebrannt. Das teilte die Polizei am Vormittag mit. Das größte Feuer brach demnach gegen 4.30 Uhr in einem Gebäude an der Fischertorstraße aus. Darin befindet sich eine Wasserdruckerhöhungsanlage.