Einsatz in Schermbeck : Pkw brennt an Dorstener Straße komplett ab

Die Feuerwehr am Mittwoch bei den Löscharbeiten. Foto: Bludau/BLUDAU FOTO

Schermbeck Feuerwehreinsatz in Schermbeck: Aus ungeklärter Ursache geriet am Mittwochnachmittag ein Pkw in Brand. Die Starke Rauchentwicklung war im Gemeindegebiet weit sichtbar. Eine Person wurde verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Schermbeck ist am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand geraten. Dabei wurde eine Person verletzt.

Der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr ging gegen kurz nach 15 Uhr ein. Umgehend rückten ein Löschzug zusammen mit dem Leiter der Feuerwehr Schermbeck zur Dorstener Straße in Höhe Brannenweg aus. Schon auf der Anfahrt war der Brand mit einer starken Rauchentwicklung weithin sichtbar. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr war der Pkw nicht mehr zu retten, er brannte komplett aus. Aufgrund der aktuellen Trockenheit brannte auch die angrenzende Böschung, die ebenfalls abgelöscht werden musste. Die verletzte Person musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und ermittelt nun zur Brandursache.

(sep)