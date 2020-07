„Gallardo“ in Hamminkeln : Saunaclub angezündet - Mann aus Voerde muss in Haft

Hamminkeln/Voerde Im Sommer 2019 hatte es im Saunaclub „Gallardo“ in Hamminkeln gebrannt. Eine Person war ums Leben gekommen. Das Gericht hat sein Urteil gesprochen: Ein Mann aus Voerde muss nun in Haft.

Das Urteil im Saunaclub-Prozess vor dem Duisburger Landgericht ist gefallen. Das Gericht sieht es als bewiesen an, dass ein Familienvater (43) aus Voerde am Ende eines Junggesellenabschieds ein Feuer in dem bordellähnlichen Betrieb am Kesseldorfer Rott in Hamminkeln gelegt hat, offenbar aus Frust über Dienstleistungen der Prostituierten. Dabei starb ein Gast des Clubs. Nun muss der Täter aus Voerde eine Haftstrafe verbüßen. Das Urteil lautet sechs Jahre mit Entziehungstherapie, davon ist ein Jahr vorab zu vollstrecken. Da der Täter seit kurz nach der Tat fast ein Jahr in U-Haft saß, ist dies schon fast komplett verbüßt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.